Polski Ład. Wyższa składka nie wystarczy dla budżetu NFZ. Na ratunek podatek cyfrowy?

Podwyższenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców ma przynieść dodatkowe 14 mld zł wpływów do NFZ rocznie. To jednak zbyt mało, by od przyszłego roku budżet NFZ urósł aż do 7 proc. PKB. A tego właśnie żądają samorządy lekarzy czy pielęgniarek. Rząd ma więc wybór pomiędzy dżumą a cholerą: albo nowe podatki, albo wyższe składki na zdrowie.