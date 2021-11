Polski Ład do poprawki przed wejściem w życie. Witucki: Trzeba przeżyć pierwszy kwartał

Polski Ład jeszcze nie obowiązuje, a już doczekał się nowelizacji. - My do Polskiego Ładu zgłosiliśmy kilkadziesiąt uwag. Natomiast największą dziurą jest to, że mamy niewyjaśnione mechanizmy rozliczeniowe, czyli nie wiemy, jakie podatki będziemy płacili od 1 stycznia. Stąd była nasza prośba, by przełożyć to o rok, nie udało się - powiedział w "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Tam są też historie pod tytułem: wymuszanie wychodzenia z jednoosobowych działalności gospodarczych przedsiębiorców, którzy mają kilkadziesiąt milionów złotych obrotu. To nie jest dziura w Polskim Ładzie, to jest wymysł w Polskim Ładzie. Dlaczego państwo zmusza go do zmiany od 1 stycznia? My tego nie rozumiemy. Nasze założenie jest takie, że próbujemy przeżyć pierwszy kwartał. W tym czasie zbieramy dziury i doświadczenia. Pod koniec pierwszego kwartału wystąpimy z dużym pomysłem nowelizowania - dodał.