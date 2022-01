Polski Ład i niższe pensje. Minister Szwed: Może coś nie zagrało

Polski Ład już obowiązuje. Niektórzy nauczyciele dostali niższe pensje. - Wszyscy się go uczymy, to rewolucyjne zmiany podatkowe. Nauczyciele to kwestia wyliczenia i podejścia do Polskiego Ładu. Nie wszyscy są do niego jeszcze przygotowani. Gdzie będzie potrzebna poprawa, to poprawimy - powiedział w "Money. To się liczy" Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. - Wprowadzamy to w życie, po kilku dniach funkcjonowania Polskiego Ładu trudno, by wszystko działało idealnie. Z informacji Ministerstwa Edukacji i MSWiA nie ma mowy, że ktokolwiek straci. Kwestia rozliczenia - mam nadzieję - zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Może coś nie zagrało, też potrzebujemy czasu, by się zapoznać ze wszystkimi zmianami - dodał.