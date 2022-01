Polski Ład. Ringer: "To powinny być lata rozmów"

– Przede wszystkim szybkość wprowadzania tych zmian, ciągłe zmiany, niejasność – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Adam Ringer, prezes Green Cafe Nero, pytany o ocenę zmian, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. – Sposób wprowadzenia jest absolutnie szalony, to powinny być lata rozmów, a nie na łapu capu. – Nasi księgowi są bezradni, doradcy mówią, że nie wiedzą, co stanie się jutro. Gdyby to jeszcze była normalna sytuacja na rynku, gdzie nasza uwaga mogłaby się na tym skupić. Ale ona teraz jest gdzie indziej, sytuacja jest trudna z powodu m.in. pandemii – dodał