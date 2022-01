"Polski Ład". Witucki ostro: Podatkowy potwór. Mam nadzieję, że nie przetrwa

dobrze 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skarbówka przystąpiła do ofensywy w ramach Nowego Ładu. Firmy które nie zapłaciły VAT-u w terminie (oprócz odsetek) dostają dodatkową karę w wysokości (przestępstwo podatkowe)1/10 nie zapłaconej kwoty. Ciekawe, że w urzędnicy nie uwzględniają przeprosin, tłumaczeń, że pandemia, że brak rąk do pracy, że niestabilna sytuacja gospodarcza na rynkach, że inflacja, wzrosty cen półproduktów itp. Fiskus dostał zadanie szukania kasy więc dobierze się do wszystkich ...........To jest Polski Ład.... Ciekawe tylko, że za spierniczoną ustawę wystarczy powiedzieć przepraszam chciałem dobrze.