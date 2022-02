Polski Ład wprowadza "podatek od podatku". Nie pomoże nawet wyższa kwota wolna

Składka zdrowotna po nowemu, czyli "podatek od podatku"

To oznacza, że do realnie zarobionych przez nas pieniędzy musimy doliczyć kwotę opłaconej składki na NFZ. A dopiero od sumy tych dwóch odprowadzamy podatek PIT . Czyli składka zdwrotona - będąca daniną publiczną - powiększa podstawę opodatkowania. Stąd właśnie teza ekspertów Instytutu Emerytalnego o "podatku od podatku".

Rządowy profil odpowiada, ale tylko częściowo

Tym samym rząd odniósł się tylko do jednej z kwestii podniesionych w analizie, czyli do kwoty wolnej od podatku obciążonej składką zdrowotną. W odpowiedzi zaznaczono, że składka na NFZ nie jest podatkiem w myśl polskich przepisów.

Słowem natomiast nie odnosi się do kwestii podwyższenia podstawy opodatkowania przez składkę zdrowotną, czyli do "podatku od podatku". Na razie nie ma też interpretacji w tym zakresie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pierwsza polityczna "ofiara" Polskiego Ładu

Na stanowisku wiceministra finansów pozostał jednak Jan Sarnowski, a to oznacza, że potwierdziły się doniesienia money.pl. Informowaliśmy, że choć on sam chciał się podać do dymisji, to jednak zapadła decyzja, że Jan Sarnowski ma naprawiać Polski Ład do skutku.