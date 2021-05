Poprawa jakości służby zdrowia? Nie, jeżeli będziemy musieli płacić więcej. Sondaż zaskoczył

Wanda 31 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

nasza służba zdrowia jest nieudolnie zarządzana, słaby NFZ, który ciągle nie ma pieniędzy z jednej, z drugiej szpitale covidowe płacace krocie za 1 dyżur lek. mało kadry, blokowane startu młodym lekarzom, brak możliwości specjalizacji, za parelat nie będzie dentystów na NFZ, bo chcą prywatyzacji całego sektora, aby ludzie musieli chodzic prywatnie, co mają zrobić ludzie na wsi? gdzie się leczyć? i za co? nikogo to nie obchodzi, rząd jak zwykle sobie poradzi, tyle, że połowa polaków w wieku 50 lat nie ma zębów, ale przecież mogą sobie wkręcić wkręta z koroną, najpierw pozamykali gabinety szkolne, potem kupili dentobusy do przeglądów zebów, które stoja u dentystów pod gabinetem, a teraz wymyślaja dopłaty covidowe w wys. 2- 3% dodatku do kontraktu, pod warunkiem, że go się wyrobi, ot taka ,,pomoc,, w kryzysie, rzucą jakieś ochłapy i leci propaganda na całego, jak to rząd daje, w dzisiejszych czasach opłaca się być urzędnikiem, który przyjdzie, siądzie za biurkiem i ,,myśli,, jakie tu przepisy wymyśleć, aby zgarnąć podatki, mandaty, od tych co pracują, licza statystyki i uprawiają propagandę sukcesu na kredyt, jedna wielka ściema narodowa, szkoda gadać, już lepiej posieja buraki, marchewkę, pa rodacy, oczywiście się nie szczepię