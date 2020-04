Prace nad podatkiem cukrowym wstrzymane. Prezes Hoop Polska: "Dzisiaj walczymy o przetrwanie"

Rządową decyzję o zawieszeniu prac nad podatkiem cukrowym skomentował dla money.pl prezes Hoop Polska Janusz Rubas. - Mam nadzieję, że to się stanie. W obliczu dzisiejszej pandemii sytuacja gospodarcza i ekonomiczna na świecie, a szczególnie w Polsce, jest bardzo trudna. Nie wyobrażam sobie nakładania na branżę kolejnych danin w okresie, w którym musimy walczyć o przetrwanie - powiedział nasz rozmówca.

- Nie dostawaliśmy żadnych sygnałów od rządu o tej decyzji. Wręcz przeciwnie. Pani minister Emilewicz najpierw przekazała informację, że do końca roku nie będzie wprowadzony podatek cukrowy, a później się z tego wycofała - przypomniał szef Hoop Polska. - O zdjęciu z obrad podatku cukrowego dowiedziałem się dopiero przed chwilą. Rząd nas, przedsiębiorców, traktuje niepoważnie - dodał.

To odniesienie do deklaracji szefowej resortu rozwoju, która w połowie marca zapowiadała , że wejście w życie nowej daniny będzie odsunięte w czasie ze względu na pandemię koronawirusa.

- Mam wielką nadzieję, że ustawa nie wejdzie w życie w tej formie i do końca obecnego roku, bo nowy podatek pogrąży branżę producentów napojów gazowanych. Liczę na to, że politycy będą rozsądni i wstrzymają się z jego wprowadzeniem. Zresztą projekt daniny w obecnej formie jest nieakceptowalny przez całą branżę - kończy Janusz Rubas.

W rozmowie z Sebastianem Ogórkiem prezes Hoop Polska przekonywał , że zaproponowany przez rząd podatek cukrowy będzie "gwoździem do trumny" dla całej branży producentów napojów gazowanych.

O to, by go nie wprowadzać, zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego pandemią, apelowali producenci napojów.