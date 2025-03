Regulacje nie mają służyć przedsiębiorcom, tylko całemu społeczeństwu [OPINIA]

Opinia dra Tomasza Makarewicza, wykładowcy na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech, powstała w ramach projektu #RingEkonomiczny money.pl. To format dyskusji na ważne, ale kontrowersyjne tematy społeczne i ekonomiczne. W ósmej edycji Ringu debatujemy o deregulacji gospodarki, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Równolegle z tekstem dra Makarewicza publikujemy opinię dr hab. Krzysztofa Piecha , profesora Uczelni Łazarskiego. Wprowadzeniem do debaty jest artykuł Grzegorza Siemionczyka, głównego analityka money.pl, prezentujący wyniki ankiety wśród szerokiego grona ekonomistów na temat potencjału deregulacji.

Popularny argument za deregulacją jest prosty: przepisy utrudniają pracę przedsiębiorcom i zwiększają ciężar biurokracji, powinniśmy więc je redukować jako niepotrzebny balast . Ten argument jest jednak z wielu względów problematyczny. Przede wszystkim, gospodarka i firmy nie są celem samym w sobie, ale narzędziem dla społeczeństwa. Właśnie dlatego regulacje często wprowadza się dla celów nie-gospodarczych, typowy przykład to ochrona środowiska.

Regulacje pełnią też ważne funkcje gospodarcze. Ich zadaniem jest często ochrona konkurencyjności rynku i konsumentów czy mniejszych firm przed nieuczciwymi praktykami większych korporacji. Wiele regulacji służy koordynacji podmiotów gospodarczych, od praktyk księgowości po normalizację kontenerów transportowych. Te przykłady pokazują, że nie powinniśmy myśleć o regulacjach jako o czymś, co z konieczności "musi przeszkadzać" firmom. Wiele z nich jest wręcz niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków .

Warto też pamiętać, że państwo istotnie oddziałuje na gospodarkę nie tylko regulacjami ale też prowadząc bezpośrednią działalność gospodarczą lub dostarczając firmom infrastrukturę. Dlatego w dyskusji o regulacjach mniejsze znaczenie ma ich goła liczba, a większe szeroko rozumiana jakość "środowiska publicznego", a więc to, czy instytucje publiczne i regulacje odpowiadają na potrzeby społeczeństwa i gospodarki, czy są przejrzyste i należycie egzekwowane. Pisząc metaforycznie, regulacje są jak buty, które nie powinny być ani za małe, ani za duże, i dobrze wybrane na okazję.

Mamy poważniejsze problemy niż jakość regulacji

OECD mierzy jakość tego "środowiska publicznego" za pomocą wskaźnika PMR, który pokazuje, jak praktyki danego kraju wypadają w odniesieniu do światowych tzw. najlepszych praktyk (patrz wykres niżej).

Polska w ostatnim raporcie wypada naprawdę dobrze. W rankingu ogólnym zajmujemy 10. miejsce, jesteśmy lepsi od średniej i wyprzedzamy większość krajów UE oraz USA. To prowadzi nas do wniosku, że sprawa regulacji nie powinna zajmować centralnego miejsca w dyskusji o naszej polityce gospodarczej . W istocie powinniśmy skupić się na znacznie ważniejszych problemach. Z marszu można wskazać trzy konkretne: zapaść służby zdrowia , mała dostępność mieszkań oraz problemy integracji polskiej nauki z gospodarką.

Raport OECD wskazuje, że nasz rynek sprzedaży detalicznej jest przeregulowany, a firmy mierzą się z niejasnymi zasadami w kwestii licencji. Do tego państwo powinno zadbać o większą konkurencyjność w kilku wybranych sektorach gospodarki (najgorzej wypadają tu energetyka, usługi prawnicze i architektoniczne oraz transport lotniczy). Co ciekawe, w tym drugim wypadku może to oznaczać... więcej regulacji (albo silniejsze egzekwowanie już istniejących).