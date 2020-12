Rok 2021 rokiem podatków. "Budżet szuka pieniędzy, cokolwiek by pan premier nie mówił"

Opłata mocowa, podatek cukrowy, podatek od małpek - to tylko część danin, które uderzą Polaków po kieszeniach w przyszłym roku. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, analityka rynków finansowych, to nic innego, jak szukanie dodatkowych wpływów do budżetu. Ekspert ostrzega jednocześnie, że nadmierny wzrost cen może zagrażać gospodarce. Kiedy mielibyśmy problem i na ile to realne? - Uśmiech do pana prezesa Glapińskiego - stwierdził Piotr Kuczyński, sugerując tym samym, że wiele zależy od działań Narodowego Banku Polskiego.