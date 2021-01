Rozliczenie PIT 2021. Przedsiębiorcy wciąż poza programem. Kościński: życie pokazało inaczej

PIT 2021 wypełniany przez urzędników. Przedsiębiorcy nadal muszą robić to na własną rękę. - Takie były obietnice i chęci, ale życie widać pokazało inaczej. To jest bardzo trudny temat, żeby wypełnić PIT dla przedsiębiorcy. Gdybyśmy tak zrobili, to jeszcze bardziej byśmy to skomplikowali. Pracujemy nad tym, ale to nie jest takie łatwe, jak dla przeciętnego Kowalskiego - powiedział w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński. - W przypadku przedsiębiorców jest tak wiele nieznanych, że przedsiębiorca i tak sam musiałby wszystko wpisywać w formularzu. Nie zdążyliśmy tego zrobić w tym roku, a czy w ogóle się na to zdecydujemy, nie wiadomo. Może podejmiemy decyzję, że takiej formy nie powinno być, bo w cale to nie będzie pomocne. Mogę sobie wyobrazić, że to nigdy nie będzie w takiej wersji, że przedsiębiorca naciśnie enter i wszystko będzie gotowe. To utopia, część danych przedsiębiorca zawsze będzie musiał wpisywać - dodał.