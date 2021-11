Rząd testuje próg bólu? Akcyza rośnie

Ustawa podwyższająca akcyzę na używki w parlamencie. - Badania pokazały, że podwyżka cen papierosów o 10 procent powoduje obniżenie liczby palaczy o 4 procent osób dorosłych i 16 procent, jeśli chodzi o młodzież. Mi zwłaszcza zależy na młodzieży, która gremialnie podejmuje próbę palenia papierosów. To jest 180 tysięcy młodych osób, które po raz pierwszy zaczyna palić - powiedział w "Money. To się liczy" Paweł Cybulski, były wiceminister finansów. - Na pewno w każdym przypadku i w różny sposób powinniśmy sięgać po różne metody. Wiem po moich znajomych, którzy doszli do pewnego momentu płacenia za papierosy i przestali palić. Stwierdzili, że to jest dla nich za drogie i przestali palić z dnia na dzień. Z alkoholem bywa inaczej. To inny sposób produkcji, tu może łatwiej powstać szara strefa. Tutaj nie powinniśmy stwarzać większych możliwości do picia. Tak zwane małpki, które są bardzo wygodne dla pijących i pije się to do południa. Można ukryć i szybko...