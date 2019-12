Skarbówka mało przyjazna. Jesteśmy w ogonie Europy

Jak informuje "Rzeczpospolita", najnowsze wyniki badań firmy PwC pokazują, że aż 31 proc. Polaków twierdzi, że nie są zadowoleni w kontakcie z organami skarbowymi, gdy zwrócą się do nich po jakąkolwiek pomoc.

I o ile takie kontakty z zasady nie kojarzą się z niczym przyjemnym, to już porównanie z innymi krajami regionu może niepokoić. Gorzej jest tylko w Słowenii, gdzie niezadowolenie wyraża 37 proc. badanych.

W Czechach wskaźnik ten wynosi 30 proc., a w Bośni i Hercegowinie - 22 proc. Z kolei na Słowacji i Litwie ponad połowa podatników jest pozytywnie nastawiona do służb skarbowych.

Z czego wynika niechęć do skarbówki w Polsce? Przede wszystkim długie terminy odpowiedzi na pytania, brak profesjonalizmu urzędników, przedłużające się kontrole oraz słaba obsługa infolinii.

Ministerstwo finansów zapowiada jednak zmiany. Chce, by poziom obsługi podatników znacząco się podniósł.

Plan jest taki, by skrócić godziny obsługi "fizycznej" podatników, a w zamian za to przeznaczyć więcej czasu na obsługe on-line. Tu jednak decyzję muszą podjąć same Izby Administracji Skarbowej.