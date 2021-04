"Tak nie można działać". Ekspert o sygnałach z rządu

Premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, że osoby najwięcej zarabiające płacą proporcjonalnie mniejsze podatki niż osoby o niższych pensjach. Czy to oznacza, że będzie trzecia stawka podatkowa? Słowa szefa rządu skomentował w programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - To świadczy przede wszystkim o tym, że mamy duży program reformy fiskalnej, ale nie konsultuje się go ze środowiskami, których ma ona dotyczyć, tylko prezentuje w postaci przecieków czy konwencji partyjnych. Jesteśmy testowani przez balony próbne. Tak nie można działać - mówił Witucki. - Oczywiście system podatkowy trzeba przeglądać i zmniejszać klin podatkowy. Ale osoby zarabiające 20-30 tys. zł brutto to eksperci, którzy według strategii odpowiedzialnego rozwoju mają budować przewagę konkurencyjną Polski i innowacyjność. Jeśli uderzymy w te wynagrodzenia, to uderzymy w konkurencyjność. I jest ryzyko, że wciąż będziemy zagłębiem składania towarów dla...

rozwiń