To już za chwilę. Zmienia się opodatkowanie garaży. Gros Polaków skorzysta

Już od 1 stycznia 2025 roku zmienią się zasady opodatkowania garaży. W życie wejdą przepisy, które ujednolicają stawki podatkowe. To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2023 r.

Jak pisaliśmy w money.pl, wszystkie garaże będą opodatkowane stawką mieszkaniową. W 2025 roku będzie to maksymalnie 1,19 zł za metr kwadratowy. Nowe przepisy obejmą w pierwszej kolejności właścicieli domów jednorodzinnych z garażami w budynku i miejscami parkingowymi w blokach mieszkalnych.

- Zmiana na pewno doprowadzi do zniwelowania różnic, bo do tej pory samorządy różnie naliczały podatki za garaże. Ta zmiana na pewno ujednolici te zasady, co będzie plusem dla całego rynku - komentował dla money.pl Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. Przyznaje jednocześnie, że obecnie każde dostępne miejsce postojowe staje się na wagę złota. Jego zdaniem ceny garaży rosną zwłaszcza w obliczu rozszerzania stref płatnego parkowania.

Zmiana opodatkowania garaży będzie wiązać się także z nowym obowiązkiem dla właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nim do końca stycznia 2025 będą musieli złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach, w tym garażach i miejscach postojowych.

Ile zaoszczędzą właściciele garaży

Gdyby zmiany nie wprowadzono, właściciele garaży z wyodrębnioną księgą płaciliby tak jak do tej pory - według stawki dla tzw. budynków pozostałych. W 2025 r. jej maksymalna wysokość to 11,48 zł. To oznacza znaczące oszczędności dla wielu właścicieli - nawet do 154,35 zł rocznie przy standardowym miejscu postojowym o powierzchni 15 mkw - wylicza "Fakt".

Dziennik przypomina, że właściciele garaży lub miejsc postojowych będących częścią budynku mieszkalnego nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków czy pism, bo samorządy same naliczą go według nowych stawek. Jednak wyjątkiem są garaże lub miejsca postojowe, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania. W takiej sytuacji trzeba złożyć do urzędu gminy formularz IN-1, który stanowi podstawę do ustalenia wysokości podatku należnego od konkretnej nieruchomości.

