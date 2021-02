Tylko jedna sieć sprzedająca elektronikę i agd zapłaci podatek handlowy

Ile podatku handlowego zapłaci za styczeń RTV EURO AGD? - Dokładnej kwoty nie chcę podać, będą to miliony złotych. Dla nas jest to o tyle istotne, że ten podatek w naszej branży zapłacimy tylko my - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Agata Szostak, dyrektor ds. finansowych tej sieci. Jak wyjaśniła, to kwestia konstrukcji podatku - RTV EURO AGD działa jako jedna spółka, która prowadzi sklepy, zaś konkurencyjne sieci (Media Markt, Media Expert) działają jako grupy kapitałowe, gdzie sklepy są oddzielnymi spółkami i ich przychód się nie sumuje, więc nie płacą podatku.