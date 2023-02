Utrudnienia w rozliczeniu. Twój e-PIT niedostępny do 14 lutego

- Od 3 do 14 lutego br. będą prowadzone prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT w związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za 2022 rok. Zapraszamy ponownie do usługi 15 lutego - poinformowała PAP rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Twój e-Pit wyłączony na prawie dwa tygodnie

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online. W przypadku, gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.