Wiceminister Patkowski rozgrzał Sejm. "Od krzyków ani deficyt, ani inflacja się nie obniży"

– Trudno oceniać obniżkę VAT na paliwa jako nieskuteczną, bo ceny na stacjach mówią coś innego. Cztery miliardy dopłat do nawozów dla rolników, obniżenie VAT do 0 proc. na żywność, trudno mówić o nieskuteczności. Ja rozumiem, że dla państwa skuteczną pomocą jest "to, co zrobiliśmy za rządów Donalda Tuska" – waszą jedyną receptą walki z inflacją było podniesienie VAT o 1 pkt proc. Takich recept przyjąć nie możemy – mówił w Sejmie Piotr Patkowski.