– Obecny wariant wirusa jest bardzo zaraźliwy i dotyka branże, które w czasie pierwszej i drugiej fali były właściwie oszczędzone. W połowie lutego mamy osiągnąć szczyt piątej fali. Jeśli wiarygodnie potraktować prognozę ministra Niedzielskiego, to oznacza, że przy 140 tys. przypadków dziennie będziemy mieli 2 mln osób na kwarantannie, a to oznacza bardzo duże ograniczenia w biznesie – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.