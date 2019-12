ZUS udostępnia instrument do naliczania składek dla przedsiębiorców

Kalkulator na stronie eskladka.pl będzie posiadać wszystkie parametry niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - informuje PAP.

Chcący skorzystać z "małego ZUS-u" po raz pierwszy będą musieli się pospieszyć. Do zgłoszenia swojej działalności będą mieć czas do 8 stycznia 2020 roku. Ten termin dotyczy również wszystkich, którym w grudniu kończy się okres preferencyjnych składek.

Żeby przedsiębiorca mógł się zgłosić do "małego ZUS-u", musi najpierw zarejestrować się do ubezpieczeń społecznego lub zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. Ulga uprawnia jednak do niższych składek wyłącznie w przypadku ubezpieczeń społecznych.