Zwolnienia z VAT po nowemu. Zyskają małe przedsiębiorstwa

No prosze ,Polska bez rosyjskiego gazu .No jaka szczesliwosc spotkala nasz narod. Kto to pisal ? Polak ma sie cieszyc ,ze bedzie placil o wiele wiecej niz w innych krajach ?Nalozyli sankcje a caly czas kupowali po cichu LPG ,inne panstwa diamenty , jeszcze inni korzystaja z ruskiej bazy kosmicznej .Okazuje sie ,ze sankcje uderzyly najbardziej w najbiedniejszych .Falszywa polityka EU .