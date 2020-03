Ubezpieczenia w czasach koronawirusa. Rzecznik Finansowy chce zmniejszenia składek

O propozycjach które Rzecznik Finansowy wysłał do resortu finansów, UFG oraz PIU, informuje "Puls Biznesu".

Mariusz Golecki chce wprowadzenia regulacji, pozwalających obniżyć składkę co najmniej o 95 proc., jeśli ubezpieczony zadeklaruje, że nie korzysta z pojazdu. W obecnej sytuacji mogłoby to poprawić sytuację przedsiębiorców.

W przypadku korzystających z aut rzecznik zwrócił się do PIU, by przeanalizowała możliwość wdrożenia odroczenia płatności składek. To rozwiązanie miałoby zresztą dotyczyć nie tylko ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak pisze "Puls Biznesu", rzecznik chciałby, aby trzymiesięczną prolongatę można zastosować też w ubezpieczeniach mieszkaniowych i życiowych.