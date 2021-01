UOKiK. Wysoka kara dla Open Life

quovadis 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest już jakieś polowanie na czarownice. Jeżeli produkt był do 85 r. życia, a klient mógł go zerwać bezkosztowo po upływie 4,5 czy 10 lat to chyba mieści się to w ramach ankiety klienta? Znam dużo produktów bankowych i nie kojarzę żadnego, który byłby obligatoryjnie do 85 r. życia.