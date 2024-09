Wielu przeżywa ten koszmar jeszcze raz. Co zrobić, by się nie powtórzył?

Punkt newralgiczny

Zabezpieczenie Kotliny Kłodzkiej przed powodzią to jeden z pięciu komponentów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (w skrócie Projekt OPDOW). Zakładają one budowę czterech średniej wielkości suchych zbiorników, wałów i innych budowli przeciwpowodziowych - czytamy na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podmiotu odpowiedzialnego za krajową gospodarkę wodną.

Planowane inwestycje mają zapewnić okresową retencję i bezpieczne przeprowadzenie przez Kotlinę Kłodzką fali powodziowej, której towarzyszy duża ilość materiału niesionego przez rzekę. Wszystko po to, by ochronić Kłodzko i inne miejscowości aż do Barda położonego na wlocie w kierunku Wrocławia.