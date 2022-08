25 tysięcy złotych wyparowało z konta. Złodzieje potrafią podszyć się pod numer banku

Komenda powiatowa policji z Bielska Podlaskiego ostrzega przed oszustami. Jak podają funkcjonariusze w komunikacie, do poszkodowanej 43-latki zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika banku - kontakt wydawał się wiarygodny, bo na ekranie telefonu wyświetlił się numer infolinii.

Rzekoma konsultantka przekonała rozmówczynię, że ktoś próbował bezprawnie wypłacić pieniądze z jej konta i że trzeba teraz zainstalować aplikację do zdalnej obsługi urządzenia. Program ten, nazywany często "zdalnym pulpitem", miał dać pracownikowi banku dostęp do konta kobiety i rzekomo zapobiec kolejnym nieuprawnionym logowaniom.

Policja tłumaczy, że tzw. spoofing to podszywanie się pod dowolny numer instytucji lub znajomego z listy kontaktów. Dzisiejsza technologia pozwala niestety oszustom zadzwonić lub napisać SMS do ofiary, a na ekranie jej telefonu wyświetli się "mama", numeru infolinii banku czy innej instytucji. W ten sposób oszuści podszywają się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzędów czy nawet policjantów.

Funkcjonariusze podkreślają też, że jeśli dzwoni "konsultant" i proponuje instalację oprogramowania typu AnyDesk (czyli do zdalnej obsługi urządzenia, telefonu lub komputera), to też jest to element oszustwa. "Pracownik banku nie prosi o zainstalowanie tego typu oprogramowania" – przypominają. W takiej sytuacji powinno nam się zapalić czerwone światło.