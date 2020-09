Banki dają mniej kredytów. Polacy wybierają kupowanie na raty

Wakacje kredytowe po nowemu. Prezes UOKiK wyjaśnia, jak to ma wyglądać

Ujemna dynamika kredytów od początku roku 2020

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku banki i SKOK-i udzieliły 1,82 mln kredytów gotówkowych, czyli o 31,4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 roku. Kwotowo było to 33,88 mld zł, mniej o 32,9 proc. w stosunku do pierwszych ośmiu miesięcy ubiegłego roku. W przypadku kredytów mieszkaniowych odnotowano spadek o 11,9 proc. w ujęciu ilościowym (140,6 tys. kredytów) i o 5,8 proc. w ujęciu wartościowym. Łączna ich kwota wyniosła 40,52 mld zł.

Wniosek? Polacy wybierają raty

Ciekawe jest to, że w okresie badawczym branym pod uwagę przez BIK wzrosła liczba i wartość kredytów mieszkaniowych udzielanych w wysokiej kwocie – powyżej 350 tys. zł. W ujęciu liczbowym było ich więcej o 5,9 proc., a w wartościowym – o 6 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Banki mogą wykazać ostrożny optymizm, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, na co wskazuje również lipcowy i sierpniowy odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe – odpowiednio wyniósł on -3,5 oraz -3,1 proc.