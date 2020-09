Banki przypominają o końcu wakacji kredytowych. Od października tysiące osób zapłacą pełne raty

Od kwietnia klienci banków mogli skorzystać z odroczenia rat przez trzy lub sześć miesięcy. Osoby, które od razu wysłały wniosek i wybrały ulgę półroczną, muszą przygotować się na to, że od października będą oddawać do banku pełne raty swoich pożyczek. Dotyczy to tysięcy osób.