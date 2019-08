Banki zaostrzą przepisy już za miesiąc. Poproszą o PIN i wyślą SMS

- Do tej pory mogliśmy opłacić kartą małe kwoty wiele razy. Od połowy września zostanie wprowadzony limit albo liczby transakcji, albo ich łącznej wartości - ostrzega Wojciech Pantkowski ze Związku Banków Polskich.

Ekspert cytowany przez agencję PAP wskazuje, że będziemy poproszeni o wprowadzenie PIN albo po pięciu transakcjach albo gdy ich łączna wartość przekroczy określoną przez wydawcę karty sumę. Prawo unijne wprowadza limit 150 euro, choć zdaniem Pantkowskiego, polskie banki ustawią go niżej.

To jedna z ważniejszych zmian z punktu widzenia klientów banków choć nie jedyna. Cały szereg przepisów mających zwiększyć bezpieczeństwo usług bankowych wejdzie w życie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

W celu przeciwdziałania oszustwom ma być też wprowadzone tzw. silne uwierzytelnianie klienta. Polega to na podwójnym potwierdzaniu tożsamości np. przy okazji logowania się do bankowości internetowej. Oprócz hasła bank dokona jeszcze jednego sprawdzenia, np. poprzez wysłanie sms-a na numer telefonu przypisany do konta.