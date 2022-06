Cios Szwajcarów w portfele frankowiczów. O tyle wzrośnie twoja rata kredytu

Tak jak pisaliśmy z rana w money.pl, Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) zupełnie zaskoczył rynek. Podniósł pierwszy raz od 15 lat stopy procentowe i to od razu o 0,5 pp. do -0,25 proc. Po ruchu banku są one wciąż więc na ujemnych poziomach, jednak to nie zmienia obrazu rynku i popłochu, jaki obecnie obserwujemy.