A nasi władcy cały czas twierdzą, że to nie oni przyłożyli rękę do tak dużego wzrost cen mieszkań, to nie my, to rynek, to tamci! Jak to było glapa, do końca kadencji nie podniosę stóp; czy to nie było zaproszeniem bierzcie i kupujcie, pieniądz tani będzie jeszcze długo? Słabą pamięć ma nasza gawiedź, oj słabą.