Flipperzy z trudnościami. "Odczuwają trudniejszą sytuację na rynku"

Z artykułu dowiedziałem się, że rynek wyczekuje na nowy program kredytowy. Czyli kto wyczekuje - fliperzy, deweloperzy i banki. Bez dopłat od państwa nagle biznes stanął w miejscu? I bardzo dobrze - skoro mieszkalnictwo tak jak mówią podatne jest na spekulacje, wolny rynek i inne tego typu bajki to powinien być całkowity zakaz jakiegokolwiek finansowania ze strony podatników w postaci kredytów zero procent, dwa procent, itd. Nareszcie bez dopłat widzimy jak wygląda naprawdę sytuacja. Przez ostatni okres wszystko było pompowane pieniędzmi podatnika który finalnie płacił za mieszkanie dużo drożej, bo właśnie tacy fliperzy i deweloperzy mieli możliwość podnoszenia cen w nieskończoność dopóki płynęły pieniądze od podatnika w postaci dopłat. Teraz mamy zwykły normlany rynek jak w każdej dziedzinie, więc niech sobie radzą, tak jak radzą sobie inni, a nie ciągły płacz że nie ma dopłat. Co to za jakaś wybrana branża, która ciągle oczekuje jakiś dopłat?