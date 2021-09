Gatnar punktuje ryzyka obecnej polityki pieniężnej. Może być jak z frankowiczami

facio od Pixi... 45 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Przecież prezes nbp dokładnie wie co robi. Stopy są niskie bo mają być niskie, ma powstać inflacja tak aby oszczędnościami ludzi spłacić dług publiczny. USA już tak robiło tyle że spłacało dług chinom w SWOJEJ walucie i dlatego to zadziałało. My natomiast ze swoją walutą mam możliwości tylko długu publicznego. I tak właśnie jest robione. Zobaczcie ile obligacji skarbu państwa nbp skupiło ostatnio. Tyle że nbp skupując z odsetkami wydatkowało pieniądze o wartości nabywczej 0,8 tego co pożyczyło. Słowem stracili ci co mieli odłożone. Macie swoich dobrodziei.