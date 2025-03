Hołownia chce tańszych kredytów. Mówi jaki plan ma jego partia

Przedstawiciele Polski 2050 i PSL apelowali na konferencji w Sejmie, by banki więcej inwestowały w polską gospodarkę, zwłaszcza w obliczu zwiększonych potrzeb wydatkowania środków publicznych na obronność.

- Odpowiadamy również za bezpieczeństwo banków, które prowadzą swoją działalność, bo odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa. Dziś dobre dla państwa jest to, żeby kredyt w Polsce był tańszy i rozumiem, że nie można ruszyć stóp procentowych, ale co można ruszyć w bankach, to w mojej ocenie trzeba ruszyć. Jeżeli to nie uda się w procesie negocjacji, to położymy ustawę o wakacjach kredytowych po to, żeby kredytobiorcom ulżyć - powiedział marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia.

Zaznaczył, że chodzi o uwolnienie w ten sposób środków na inwestycje.

- Jeśli chodzi o banki, mam wrażenie, że mamy bardzo dużo do zrobienia. To nie jest tak, że wysokie oprocentowanie kredytu wynika wyłącznie z faktu, że są wysokie stopy procentowe i taka czy inna, nie chce jej oceniać, polityka NBP, ale wysokie stopy procentowe od kredytu wynikają z polityki banków, w tym polityki banków państwowych. Połowa banków w Polsce to są banki państwowe i ich strategia inwestycyjna zależy w ogromnym stopniu od nich - zaznaczyła z kolei szefowa MFiPR i wiceprzewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Polska to mistrz Europy drogich kredytów"

"Wedle danych Europejskiego Banku Centralnego same marże na kredyty hipoteczne są trzy razy wyższe niż średnia dla Unii Europejskiej. Sama marża wynosi tyle w Polsce ile całkowity koszt kredytu hipotecznego w wielu krajach UE" - napisał. "Najlepsze jest to, że Skarb Państwa posiada albo ma udziały w wielu bankach. Mogliby jutro obniżyć do minimum marżę, jednak tego postulatu nie ma. Są tylko propozycje dopłat do koszmarnie drogich kredytów, bo bank musi zarobić fortunę na marży i wiborze" - dodał.

Media podjęły temat, przedstawiciele sektora bankowego zarzucili dziennikarzom nierozróżnianie marż w rozumieniu polskim od marż w rozumieniu europejskim. Do akcji wkroczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Polska to mistrz Europy drogich kredytów. Nie ma dziś żadnego powodu, by Polak za kredyt płacił więcej niż Czech lub Niemiec. Zwróciłem się do Prezesa NBP Adama Glapińskiego z prośbą o obniżenie stóp procentowych" - napisał na X Lider Polski 2050 i kandydat na prezydenta Trzeciej Drogi.

kredyty szymon hołownia banki