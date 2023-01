HRE: oprocentowanie spadnie, jeśli RPP utrzyma kurs. Kiedy Polacy zobaczą niższe raty?

Jeśli w styczniu Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, to coraz więcej kredytobiorców zobaczy obniżkę rat. Ruch będzie najpewniej niewielki, ale za to w bardzo oczekiwanym kierunku - oceniają eksperci HRE Investments. We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie RPP, po którym w środę zapadnie decyzja ws. stóp procentowych.