UKNF odpowiada deweloperom. "Jeżeli dbacie o młodych Polaków, to obniżcie swoje marże"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego reaguje na postulaty deweloperów dotyczące poluzowania zasad badania zdolności kredytowej Polaków. W swoim stanowisku UKNF podkreśla, że postulaty firm deweloperskich "brzmią niepokojąco" i przypominają te z czasów, gdy kredytobiorcom proponowano pożyczkę we frankach szwajcarskich. Zdaniem Urzędu, jeżeli deweloperom naprawdę zależy na zwiększeniu dostępności młodych do mieszkań, to mogą obniżyć swoje marże.