Kotecki podważa sens prognoz podwyżek stóp procentowych. "Sami w tej chwili tego nie wiemy"

Oprocentowanie WIBOR, brane do wyliczania wysokości rat kredytów, z dnia na dzień rośnie. Dzieje się tak równolegle do kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżkach stóp procentowych w NBP .

Główna stawka w banku centralnym wzrosła od października z 0,1 do 3,5 proc. Kredytobiorcy zastanawiają się nad tym, kiedy i na jakim poziomie skończą się podwyżki. Różne głosy ekonomistów sugerują, że w tym roku główna stawka w NBP osiągnie poziom nawet 4,5-5 proc .

Głos na ten temat zabrał członek RPP Ludwik Kotecki. W wywiadzie dla PAP wskazał, że jest jeszcze przestrzeń do podwyżek stóp procentowych , które mają na celu zduszenie krajowych źródeł inflacji.

" Rada powinna podnosić stopy do skutku, o tyle, o ile będzie trzeba " - powiedział Kotecki.

"Nie kieruję się w myśleniu o dalszych koniecznych podwyżkach stóp procentowych tzw. rynkowymi wycenami docelowej skali podwyżek stóp. Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś może wiedzieć, co zrobi Rada, która jest w swoich decyzjach niezależna. My sami w tej chwili tego nie wiemy, nawet tego, co będzie za miesiąc, jak duża będzie ta podwyżka" - przyznał członek RPP.