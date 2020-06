Kredyt hipoteczny niemal niemożliwy do dostania. Apel do rządu

Przez koronawirusa banki zaostrzyły politykę kredytową, przez co większość polskich rodzin jest dziś właściwie bez szans na kredyt hipoteczny. Jak czytamy w "Wyborczej", pojawił się pomysł na pobudzenie akcji kredytowej, jest apel do premiera Mateusza Morawieckiego.

Dlatego Polacy nie mogą pożyczyć dziś tyle, ile przed pandemią. Wzrósł przy tym odsetek negatywnych decyzji w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego. O ile rok temu wynosił on ok. 5 proc., dziś odrzucane jest niemal co czwarte zapytanie (co przekłada się na 25 proc.).