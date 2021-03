Kredyt na mieszkanie coraz łatwiejszy. Banki luzują podejście

Bo im się nal... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

To fajnie ale co do tych prognoz ile za trzy lata a ile za dziesięć to nie byłbym tak optymistyczny bo przy rabunkowej polityce pisu może to być jak w latach 80 -tych a podawana inflacja to tylko mit i z realiami nie ma nic wspólnego.Tylko w tym roku ceny materiałów budowlanych wzrosną o około 30 -40 % w stosunku do tego czasu w ubiegłym roku a to jest pewne a ceny wszystkiego rosną i nie o 3,5 % ale w dziesiątkach % licząc ostatnie dwa lata. Wiele produktów ma tą samą cenę ale jest ich w opakowaniu mniej o 10-20-30 % i nikt tego nie zauważa .