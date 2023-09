Mieszkania droższe nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Powodów jest kilka

Ceny mieszkań w górę

W ostatnich miesiącach wyraźnie spadła liczba ogłoszeń o chęci sprzedania mieszkania. Najszybciej sprzedają się mieszkania tańsze. Jeśli zaczyna ich brakować, a w ofercie "zalegają" nieruchomości z wyższej półki, to w górę idzie średnia cena ofertowa. Mamy więc tu do czynienia również z efektem statystycznym - przekonuje HREIT.

Popyt również rośnie

W lutym 2023 roku KNF pozwoliła znowu bankom bardziej liberalnie podchodzić do badania zdolności kredytowej. To według danych BIK od razu zaczęło skutkować wzrostem popytu na kredyty.

W ostatnich miesiącach w dół poszło też oprocentowanie hipotek. Na początku wynikało to z faktu, że RPP przestała podnosić stopy procentowe, co zaskoczyło rynek, który spodziewał się dalszego zacieśniania polityki monetarnej. W bieżącym roku natomiast coraz poważniej rynek zaczął oczekiwać obniżek stóp procentowych, co jeszcze przed wrześniową decyzją RPP zaczęło skutkować obniżaniem oprocentowania kredytów. To oznacza nie tylko niższą ratę, ale też łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych.