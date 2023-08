Wielka Brytania bierze się za banki. Będą kary

Według wytycznych resortu każdy klient banku w miastach powinien mieć bankomat lub placówkę banku w zasięgu jednej mili (ok. 1,6 km), zaś na terenach wiejskich — w odległości maksymalnie trzech mil (ok. 4,8 km). Jednak według danych coraz więcej oddziałów się zamyka, przez co mieszkańcy mają problem z wypłatą gotówki. Na to zareagował brytyjski resort finansów.