Nowe prawo ws. pozwów frankowych. Klienci banków stracą możliwość wyboru

Klienci stracą dostęp do stabilnej linii orzecznictwa

" Wydział 'frankowy' to nie tylko stabilna linia orzecznicza i gwarancja w miarę sprawnego procesu i to pomimo obłożenia dużą liczbą spraw. Znacząca większość sędziów tego wydziału przychyla się do wniosków kredytobiorców – wobec tych, którzy mają zbilansowane saldo kredytu, udzielają zabezpieczenia w postaci wstrzymania dalszej płatności rat na cały okres procesu. I to właśnie zdecydowało o tym, że tak wielu kredytobiorców zdecydowało się wejść w spór z bankiem i złożyć swój pozew w Warszawie" - tłumaczył w marcu na łamach money.pl Marcin Murzyński, ekonomista, ekspert ds. kredytów w Pledziewicz Kancelaria.

I dodawał, że warszawski wydział frankowy doprowadził też do przełomu i ustabilizowania linii orzeczniczej w przypadku najtrudniejszych do podważenia umów, w przypadku których dość długo kredytobiorcy przegrywali swoje sprawy. Po znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego pojawia się pytanie, czy w innych sądach ta linia orzecznicza się utrzyma.

W innych miastach może być problem

– Jeżeli masz sędziów, którzy nigdy nie zajmowali się tą materią, a zawsze się tacy trafią, to zmienia się procedowanie sprawy. Znowu będziemy przesłuchiwać etatowych świadków banków, którzy nigdy nie mieli do czynienia z danym kredytobiorcą, ale za to ładnie mówili. Niedoświadczony sędzia nie będzie wiedział, że to nic nie wniesie do sprawy, ale wydłuży postępowanie – dodaje w rozmowie z "PB" radca prawny Agnieszka Sobczyk, również reprezentująca klientów frankowych.