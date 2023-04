TSUE może wywrócić polski system finansowy. Frankowicze problemem

Andr1ew 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W 2007 pożyczyłem od banku we franku 86.000 zł, gdzie po 30 latach miałem oddać 106.000. Taka była umowa przedstawiona przez bank. Po 15 latach, systematycznie spłacanych przez mnie rat, spłaciłem 107.000 zł. Jednak postanowiłem sprzedać mieszkanie, a bank za zwolnienie hipoteki, skalkulował, ze do spłaty pozostało mi 115.000 zł, w sumie po 15 latach oddałem więcej, jak się z tym bankiem umówiłem, o 116.000 zł… jak sonie pomyśle, ze miałbym spłacać to mieszkanie przez kolejne 15 lat, to aż mnie trzęsie. To jak to jest, kto kogo obrał z pieniędzy, ja bank, czy bank mnie…