PKO BP odsłania karty. Znamy wyniki za pierwszy kwartał

Bank podkreśla, że wzrost zysku został osiągnięty dzięki poprawie dochodów z działalności podstawowej, mimo istotnych obciążeń rezerwami na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi we frankach szwajcarskich.

Rekordowy wynik odsetkowy i prowizyjny

W raporcie czytamy, że w I kwartale 2024 roku wynik na działalności biznesowej PKO BP wyniósł 6,8 mld zł, notując wzrost o 23,4 proc. rok do roku. Wynik odsetkowy banku sięgnął 5 mld 192 mln zł, co stanowi wzrost o 24 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji i opłat za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku zamknął się kwotą 1 mld 278 mln zł, przewyższając o 15,9 proc. poziom z analogicznego okresu 2023 roku. Łącznie dochody z działalności podstawowej w I kwartale 2024 roku wzrosły o imponujące 21,8 proc. rok do roku.