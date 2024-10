Polacy zaciągają kredyty na wyższe kwoty. Jednak liczba udzielanych pożyczek spadła

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych we wrześniu spadła o 9,3 proc. rok do roku - BIK

Jednak patrząc na poprzedni miesiąc, wartość kredytów wzrosła o 2,2 proc. Również od początku roku wartość udzielonych kredytów wzrosła o 85,4 proc. do 66,434 mld zł.

Według BIK średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego we wrześniu wyniosła 420,2,2 tys. zł.

Kredytów jednak mniej

Liczba kredytów mieszkaniowych rok do roku we wrześniu spadła o 14,6 proc., ale w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,7 proc. - do 15,3 tys.