Rośnie minimalna krajowa. Policzyliśmy, czy będzie łatwiej o kredyt hipoteczny

Warto wiedzieć, że do oceny zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę udokumentowane dochody. Oznacza to, że nawet gdy zarabiamy więcej niż płaca minimalna, ale w umowie mamy właśnie tę stawkę, a resztę otrzymujemy w gotówce, to analitycy banku i tak wezmą pod uwagę to, co zapisane w umowie.