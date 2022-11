RPP nie podwyższa stóp, a raty rosną przez rekordowy WIBOR. Prof. Marian Noga: będzie WIRON, kredytobiorcy się ucieszą

- Początkowo uważałem, że RPP spóźniła się z decyzjami o obniżaniu stóp procentowych, dziś uważam, że październik 2021 r. był właściwy. Natomiast rozciąganie tych podwyżek na 11 miesięcy to błąd - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marian Noga, ekonomista, były członek RPP. - Trzeba pamiętać o tym, że skutek i wpływ na gospodarkę liczony od ogłoszenia decyzji, to jest ok. 18 miesięcy. Zatem trzeba było wyżej podnosić stopy i wcześniej kończyć z zacieśnianiem polityki. Mamy teraz taką sytuację, że od dwóch miesięcy RPP stóp nie podnosi, a WIBOR rośnie rekordowo. Ale mam dobrą wiadomość dla kredytobiorców. Nowy wskaźnik, WIRON, będzie o 1,3 proc. niższy od WIBORU. Mechanizm też jest taki, że kredytobiorcom będzie łatwiej niż trudniej.