Sektor bankowy pod kreską. "Polska to nie jest kraj dla wszystkich banków"

- Nie popadałbym w czarnowidztwo. Mamy duże wzywania związane z groźbą recesji i problemem franków szwajcarskich, które obijają się na wynikach banków. Wysyp banków, które nie mogą przetrwać w naszym środowisku trwa od kilku lat. Polska to nie jest kraj dla wszystkich banków. Nie wszystkie będą mogły zarabiać i będą musiały podejmować decyzje co do swojej obecności na rynku. Rentowność banków europejskich nie jest najwyższa, a polskie prezentują się na tyle tle jeszcze gorzej - mówił w programie "Money. To się liczy" Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, Przypomnijmy, jak wynika z badania Komisji Nadzoru Finansowego 25 banków wykazało stratę w 2020 roku na 1,5 mld zł.