Sprzedaż mBanku. JP Morgan i Goldman Sachs przychodzą z pomocą

- JP Morgan będzie doradzał mBankowi w procesie sprzedaży, a doradcą Commerzbanku będzie Goldman Sachs - powiedział Reutersowi anonimowy bankier. - Potencjalni oferenci mogą pojawić się blisko końca roku. To bardzo atrakcyjne aktywa - dodał. Według innego źródła, nieformalne rozmowy już trwają. - Oficjalny proces sprzedaży może zacząć się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, Jest zainteresowanie zarówno z Polski, jak i spoza kraju - twierdzi źródło.

Wiadomość o zamiarze sprzedaży czwartego w Polsce mBanku przez drugi w Niemczech Commerzbank pojawiły się w drugiej połowie września. Zdaniem "Pulsu Biznesu", to PKO BP jest jak najbardziej predestynowany do tego, żeby taką transakcję rozważyć. Wartość rynkowa mBanku to ponad 15 mld zł.