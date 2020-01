Tak wyglądał kredyt hipoteczny w 2019 roku. Co czeka nas w 2020?

Według najnowszych danych wartość Indeksu BIK w grudniu 2019 roku dla kredytów hipotecznych wyniosła (+24,1%). Oznacza to, ze w tym czasie o kredyt na własne mieszkanie wnioskowało aż 30, 6 tys. osób.

W roku 2018 stopy procentowe NBP utrzymywały się na stabilnym poziomie, co przyczyniło się do niskich kosztów kredytów hipotecznych. Dzięki temu czynnikowi także w 2018 mogliśmy zanotować niskie oprocentowanie lokat, co było ważnym argumentem przy zakupie oraz wynajmie mieszkań.