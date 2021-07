Ukradną ci pieniądze, a bank nie pomoże. "To jest pańska wina"

Do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) trafia coraz więcej skarg do osób, które straciły pieniądze z konta i nie mogą doczekać się zwrotu tych środków przez bank. Jednak, jak przekonuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, liczba takich przypadków jest bardzo mała i wynika z błędnego interpretowania zakresu odpowiedzialności banku oraz mylenia autoryzacji transakcji z jej dodatkowym uwierzytelnieniem. Dodaje, że jeśli ktoś wyłudził z naszego konta pieniądze - dzięki temu, że podaliśmy mu swoje dane, to wówczas bank nam tych środków nie zwróci. Bo nie ponosi za to odpowiedzialności.